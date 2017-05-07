У дубля «Рязани-ВДВ» пять соперников

Стартовали соревнования в зоне «Юг» Первого дивизиона Первенства России по футболу среди женских команд, в которых в нынешнем сезоне выступит дублирующий состав «Рязани-ВДВ»

На старт вышли шесть команд. Как рассказал Михаил Солдатов, помимо «молодежки» «Рязани-ВДВ», это «Академия футбола» (Тамбов), «Виктория» (Белгород), КПРФ-«Русичи» (Орел) и два дубля – краснодарской «Кубаночки» и «Дончанки» из Азова.

Соревнования уже стартовали. Сыграно четыре встречи: «Виктория» - «Академия футбола» - 0:13, «Кубаночка-д» - «Дончанка-д» - 0:1, «Виктория» - КПРФ-«Русичи» - 1:9, «Академия футбола» - «Дончанка-д» - 1:0. Лидерство захватили тамбовские футболистки, выигравшие на старте оба своих матча.

Календарь дальнейших матчей носит предварительный характер, потому как с первых туров пошли переносы. В частности, на более поздний срок перенесены матчи «Рязани-ВДВ-д», которая 1 июля должна была принимать «Дончанку-д», а 9 числа отправится к «Академии футбола». Но команда Рязанской области в эти дни принимает участие в финале Первенства России U-19 (где, к слову, в понедельник одержала первую победу над Иркутской областью – 1:0). Ее основу составляют дублерши «десантниц», поэтому в означенные сроки играть еще и в Первом дивизионе они не могли.

На данный момент предполагается, что ближайшие три матча «Рязань-ВДВ-д» проведет на выезде: 15 июля в Тамбове, 27 июля в Белгороде, 29 июля в Орле. Дома молодежь «десантниц» болельщики смогут увидеть только 9 сентября во встрече с «Викторией».

Состав «Рязани-ВДВ-дубль» на сезон-2017 года.

Вратари: Екатерина Козлова (1996 г.р.), Дарья Ломова (2002).

Защитницы: Мадина Базарова (2002), Виктория Воронцова (2000), Екатерина Душкина (2001), Елена Очеретяная (2000), Анастасия Смирнова (2000), Алина Староверова (2002), Анастасия Фетисова (2002), Евгения Фокина (2000), Ольга Чванова (2000), Милена Шукаева (1999).

Полузащитницы: Елена Амелина (1999), Екатерина Зотова (2000), Полина Зотова (2002), Ольга Исаева (2001), Олеся Кириллова (2001), Елизавета Лазарева (2002), Ирина Немова (1990), Анастасия Тишкова (2001), Мария Фисюра (1995), Анастасия Фокина (2000).

Нападающие: Александра Евдокимова (1999), Елена Зубкова (2001), Анастасия Нечаева (2002), Юлия Плотникова (1998), Валерия Хохлова (1999).

Главный тренер: Владимир Спиридонов.

Тренер: Владимир Еремеев.