В центре Рязани упали два столба

Как сообщает управление Рязанского троллейбуса, сегодня при повороте троллейбуса маршрута №10 с улицы Свободы на улицу Ленина на сходной стрелке сошли токоприемники. В результате были повреждены 2 контактные опоры, провисли провода. На месте работает аварийная бригада УРТ. По предварительной оценке специалистов, работы займут несколько часов. На это время троллейбусы маршрутов 3, 5, 6, 8 и 10 будут следовать по измененной схеме. 10 - до площади Соборной, №6 - по маршруту 12 троллейбуса, №№3, 5, 8 через площадь Мичурина по улице Новой.