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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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В центре Рязани упали два столба

16:45 / Актуально
Автор фото: Александр Королев | В центре Рязани упали два столба
Фото: Александр Королев.

Как сообщает управление Рязанского троллейбуса, сегодня при повороте троллейбуса маршрута №10 с улицы Свободы на улицу Ленина на сходной стрелке сошли токоприемники. В результате были повреждены 2 контактные опоры, провисли провода. На месте работает аварийная бригада УРТ. По предварительной оценке специалистов, работы займут несколько часов. На это время троллейбусы маршрутов 3, 5, 6, 8 и 10 будут следовать по измененной схеме. 10 - до площади Соборной, №6 - по маршруту 12 троллейбуса, №№3, 5, 8 через площадь Мичурина по улице Новой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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