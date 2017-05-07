Свободу и нежность в гравюре и акварелях смогут почувствовать посетители выставки Марины Лазаревой в Рязани

6 июля в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче откроется персональная выставка Марины Лазаревой «Путешествуя и возвращаясь...», сообщает портал вездекультура.

Художник-график Марина Лазарева родилась в Москве в 1961 году. Окончила Московскую школу художественных ремесел в 1979 г. по специальности ювелир. С 1985 по 1993 гг. обучалась у В.А. Самарина — одного из лучших мастеров-граверов. В середине 1990-х работала в Российской государственной библиотеке реставратором старинных книг. Член Союза художников России и Московского Союза художников. В 2013 г. награждена золотой медалью Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство».

Работая как мастер-гравер, первоначально, в технике меццо-тинто, Марина создала немало прекрасных гравюр. Рассматривая гравюры Пожалостина, она загорелась желанием попробовать свои силы в гравировании резцом.

В резцовой гравюре всегда было что-то притягательно-таинственное, чарующее, как отзвук прошлых столетий. Известно, что в отличие от рисунка или акварели, изображение в гравюре создается на металле, дереве, камне. В результате получается оригинальная печатная форма, с которой затем выполняется оттиск на бумаге. При этом каждый из таких оттисков — подлинник, так как отпечатан вручную с доски, гравированной самим художником. За несколько столетий своего существования гравюра резцом на металлической пластине снискала заслуженную славу. Эта техника, придающая оттискам изысканный серебристый тон, требует большого мастерства и терпения от своего создателя. Выразительные средства гравюры, на первый взгляд, скромны. Но в игре света и тени, точек и линий может быть заключен целый мир, который, как в балете, другим языком пересказать невозможно.

На выставке можно увидеть гравюры, созданные в техниках меццо-тинто и сухой иглы по впечатлениям от путешествий в Грецию и Италию. Дополняют экспозицию акварели художницы.

Выставка будет работать с 6 июля по 20 августа.