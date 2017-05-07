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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии

17:17 / Экология
В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии

Смотр-конкурс на лучшую постановку работы по образцовому (экологически чистому) содержанию территории и рабочих мест на промышленных предприятиях и в строительных организациях ежегодно проводит территориальная профсоюзная организация АООТ «Рязаньагропромстрой» во главе с Тамарой Прониной. Сегодня церемония подведения итогов проводилась в библиотеке имени Горького.

Девиз конкурса «Экология–безопасность–жизнь». В течение четырех месяцев проводились озеленение территорий, очистка от мусора, ликвидировались несанкционированные свалки, делалось многое другое.

Первое место среди участников конкурса занял коллектив Рязанской МПМК-4 под руководством генерального директора Владимира Ходова. Председатель профкома РМПМК-4 Любовь Расторгуева награждена дипломом, денежной премией. За хорошую организацию конкурса Почетной грамотой областной организации профсоюза награждена Тамара Пронина. Награду вручил Виктор Калинин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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