Представители Рязанской области стали победителями VI Московского международного фестиваля садов и цветов

Работа рязанского предпринимателя Татьяны Лазаревой, занимающейся дизайнерским озеленением территорий, отмечена золотой медалью «Сады России». Кроме того, ее мастерской садово-паркового искусства присвоено звание фестиваля «Лучший сад».

Воспитанница творческой студии «Колибри» (г. Рязань) Елизавета Зыкина стала серебряной медалисткой детского конкурса «Планета цветов», в нем участвовали более 50 талантливых школьников из разных регионов страны, в их числе четверо рязанцев. Елизавета Зыкина предложила свой вариант оформления парковой зоны в стиле «Космос».

В работе VI Московского международного фестиваля садов и цветов приняли участие более 200 человек из 12 стран мира.

Источник: сайт правительства Рязанской области