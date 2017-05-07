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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Представители Рязанской области стали победителями VI Московского международного фестиваля садов и цветов

17:37 / Общество

Работа рязанского предпринимателя Татьяны Лазаревой, занимающейся дизайнерским озеленением территорий, отмечена золотой медалью «Сады России». Кроме того, ее мастерской садово-паркового искусства присвоено звание фестиваля «Лучший сад».

Воспитанница творческой студии «Колибри» (г. Рязань) Елизавета Зыкина стала серебряной медалисткой детского конкурса «Планета цветов», в нем участвовали более 50 талантливых школьников из разных регионов страны, в их числе четверо рязанцев. Елизавета Зыкина предложила свой вариант оформления парковой зоны в стиле «Космос».

В работе VI Московского международного фестиваля садов и цветов приняли участие более 200 человек из 12 стран мира.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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