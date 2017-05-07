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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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В Рязанской области в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!» собрали свыше 2,3 миллиона рублей

17:45 / Общество

Сайт правительства области сообщает, что в регионе с 1 июня по 15 ноября проходит благотворительный марафон «С любовью к детям!». Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке на проведение дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации.

В настоящее время в акции «С любовью к детям!» приняли участие коллективы 260 предприятий и организаций области, 95 физических лиц. На сегодняшний день собрано более 2 миллионов 356 тысяч рублей.

Сбор средств осуществляется на единый расчетный счет, открытый для получения пожертвований от физических и юридических лиц. Для их перечисления необходимо указать следующие реквизиты:

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения

390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7

ИНН 6228024200, КПП 622801001, ОГРН 1026200957936

Отделение Рязань г. Рязань

Счет № 40406810400000000001

БИК 046126001

КБК 00000000000000000180 (заполнять при необходимости)

ОКТМО 61701000 (заполнять при необходимости)

Назначение платежа: «С любовью к детям!»

Подробная информация по телефону: 51-36-35.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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