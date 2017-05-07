На улице Кремлевский вал в Рязани три недели будут менять трубы канализационного коллектора

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Решение о проведении капитального ремонта канализационного коллектора приняла межведомственная комиссия после повторного обрушения участка коллектора, в результате которого в районе дома №2 по улице Кремлевский вал провалился асфальт. По предварительной оценке специалистов, в зависимости от погодных условий замена 205 метров труб будет завершена в течение трех недель. В рамках первого этапа работ специалисты восстановят участок канализационного коллектора от дома №8а по улице Кремлевский вал до колодца, расположенного на пресечении улиц Леволыбедской и Кремлевский вал.

В настоящее время аварийный участок огорожен, движение транспорта перекрыто. В связи с этим, автобусы маршрута 41 от остановки общественного транспорта «пл. Ленина» и остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своим маршрутам.