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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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На улице Кремлевский вал в Рязани три недели будут менять трубы канализационного коллектора

18:02 / Актуально

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Решение о проведении капитального ремонта канализационного коллектора приняла межведомственная комиссия после повторного обрушения участка коллектора, в результате которого в районе дома №2 по улице Кремлевский вал провалился асфальт. По предварительной оценке специалистов, в зависимости от погодных условий замена 205 метров труб будет завершена в течение трех недель. В рамках первого этапа работ специалисты восстановят участок канализационного коллектора от дома №8а по улице Кремлевский вал до колодца, расположенного на пресечении улиц Леволыбедской и Кремлевский вал.

В настоящее время аварийный участок огорожен, движение транспорта перекрыто. В связи с этим, автобусы маршрута 41 от остановки общественного транспорта «пл. Ленина» и остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своим маршрутам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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