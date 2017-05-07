Аграрии рязанского региона встретились на научно-практическом форуме

Обсуждение актуальных задач сельскохозяйственной отрасли прошло в СПК «Богородицкий»

На базе ухоловского сельскохозяйственного производственного кооператива «Богородицкий» состоялся форум молодых фермеров «Живи, село мое родное..». Он стал первым шагом в реализации проекта «Развитие села – залог продовольственного успеха региона», предложенного сотрудниками предприятия.

По словам одного из инициаторов проекта - руководителя СПК, почётного работника агропромышленного комплекса области Николая Гаврикова, актуальной проблемой современного села остается отток молодежи в крупные города. Остановить его можно, но для этого необходимо создать привлекательные условия для жизни и работы в сельских территориях. Об этом не раз говорил глава региона Николай Любимов, который подчеркивал, что и уровень жизни в селе должен соответствовать городскому, и кадровая политика должна проводиться грамотно и эффективно.

В работе форума приняли участие руководители хозяйств, главы поселений, специалисты агропромышленного комплекса, представители общественных организаций. Послушать инновационные предложения аграриев и посмотреть, как они реализованы на примере конкретного предприятия, в село Богородицкое приехал министр сельского хозяйства области Виталий Артемов. После обмена мнениями участники форума увидели сельскохозяйственную технику последнего поколения в работе, в том числе, тракторы К-744Р российского производства с широкозахватным культиватором и дисковой бороной, трактор МТЗ-12.21 белорусского производства с опрыскивателем посевов, МТЗ-82 белорусского производства с рулонным пресс-подборщиком, зерноуборочный комбайн АКРОС-590. Затем они побывали на молочнотоварной ферме. Организаторы встречи показали созданные на предприятии условия труда .

По словам участников, форум стал эффективной площадкой для единомышленников, он дал информацию для размышлений будущим аграриям, помог закрепиться на селе тем, кто недавно пришел работать в сельское хозяйство.