07:20 МСК
Среда
05 / 07 / 2017
Выпуск № 122 (5409)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
136

Аграрии рязанского региона встретились на научно-практическом форуме

18:33 / Экономика
Обсуждение актуальных задач сельскохозяйственной отрасли прошло в СПК «Богородицкий»
Аграрии рязанского региона встретились на научно-практическом форуме

На базе ухоловского сельскохозяйственного производственного кооператива «Богородицкий» состоялся форум молодых фермеров «Живи, село мое родное..». Он стал первым шагом в реализации проекта «Развитие села – залог продовольственного успеха региона», предложенного сотрудниками предприятия.

По словам одного из инициаторов проекта - руководителя СПК, почётного работника агропромышленного комплекса области Николая Гаврикова, актуальной проблемой современного села остается отток молодежи в крупные города. Остановить его можно, но для этого необходимо создать привлекательные условия для жизни и работы в сельских территориях. Об этом не раз говорил глава региона Николай Любимов, который подчеркивал, что и уровень жизни в селе должен соответствовать городскому, и кадровая политика должна проводиться грамотно и эффективно.

В работе форума приняли участие руководители хозяйств, главы поселений, специалисты агропромышленного комплекса, представители общественных организаций. Послушать инновационные предложения аграриев и посмотреть, как они реализованы на примере конкретного предприятия, в село Богородицкое приехал министр сельского хозяйства области Виталий Артемов. После обмена мнениями участники форума увидели сельскохозяйственную технику последнего поколения в работе, в том числе, тракторы К-744Р российского производства с широкозахватным культиватором и дисковой бороной, трактор МТЗ-12.21 белорусского производства с опрыскивателем посевов, МТЗ-82 белорусского производства с рулонным пресс-подборщиком, зерноуборочный комбайн АКРОС-590. Затем они побывали на молочнотоварной ферме. Организаторы встречи показали созданные на предприятии условия труда .

По словам участников, форум стал эффективной площадкой для единомышленников, он дал информацию для размышлений будущим аграриям, помог закрепиться на селе тем, кто недавно пришел работать в сельское хозяйство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани «Политех» открывает кафедру на приборном заводе

32 агропредприятия Рязанской области могут обеспечить специалистов жильем

Новое развитие

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:17
В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии
16:53
Свободу и нежность в гравюре и акварелях смогут почувствовать посетители выставки Марины Лазаревой в Рязани
16:45
В центре Рязани упали два столба
16:40
У дубля «Рязани-ВДВ» пять соперников
15:19
В Рязани появятся две новые остановки общественного транспорта
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы