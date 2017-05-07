07:19 МСК
Среда
05 / 07 / 2017
Выпуск № 122 (5409)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
126

Рязанские инженеры получили «Заряд дружбы»

18:55 / Общество
Молодежный фестиваль собрал работников сразу нескольких предприятий радиотехнической отрасли региона
Рязанские инженеры получили «Заряд дружбы»

На базе отдыха «Сосновый бор» прошел молодежный фестиваль «Заряд дружбы». В фестивале приняли участие более 200 человек: восемь команд от АО «Рязанский радиозавод», АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «РПТП «Гранит» и АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» и многочисленные болельщики.

Инициатором фестиваля стал молодежный актив рязанского радиозавода. Сотрудники предприятия предложили свое решение как привлечь в отрасль перспективные талантливые кадров. Разработанный Советом молодежи завода проект «Молодежный альянс», частью которого стал фестиваль, поможет скорее адаптироваться молодым работникам на рабочем месте, выявить и развить их лидерские качества и таланты, а также создать условия для реализации творческого потенциала, укрепить профессиональные и культурные связи между подразделениями предприятий.

Представитель Совета молодежи Дмитрий Котанс уверен, что проведение такого масштабного мероприятия – это один из шагов по реализации политики, проводимой главой региона Николаем Любимовым по поддержке молодежных инициатив и создании в регионе благоприятных условий для всесторонней реализации потенциала трудовой и активной молодежи.

Молодые специалисты состязались в командных видах спорта, интеллектуальных и творческих конкурсах, участвовали в тренингах по преодолению конфликтных ситуаций и выстраиванию межличностных отношений, развивали лидерские качества и формировали командный дух.

По результатам двух фестивальных дней все получили дипломы и памятные подарки. Призовые места распределились следующим образом: «золото» досталось «домашней» команде радиозавода «им. Родинки Горбачева»; серебряным призером стала команда «Кеды» АО «РПТП «Гранит», на третью ступеньку пьедестала поднялись «Дети перестройки» АО «ГРПЗ».

Подводя итоги, участники отметили высокий уровень организации фестиваля, его практическую пользу в формировании положительного имиджа сотрудника отрасли.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!» собрали свыше 2,3 миллиона рублей

Представители Рязанской области стали победителями VI Московского международного фестиваля садов и цветов

В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета открыли именную аудиторию Константина Циолковского

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:17
В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии
16:53
Свободу и нежность в гравюре и акварелях смогут почувствовать посетители выставки Марины Лазаревой в Рязани
16:45
В центре Рязани упали два столба
16:40
У дубля «Рязани-ВДВ» пять соперников
15:19
В Рязани появятся две новые остановки общественного транспорта
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы