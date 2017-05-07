Рязанские инженеры получили «Заряд дружбы»

Молодежный фестиваль собрал работников сразу нескольких предприятий радиотехнической отрасли региона

На базе отдыха «Сосновый бор» прошел молодежный фестиваль «Заряд дружбы». В фестивале приняли участие более 200 человек: восемь команд от АО «Рязанский радиозавод», АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «РПТП «Гранит» и АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» и многочисленные болельщики.

Инициатором фестиваля стал молодежный актив рязанского радиозавода. Сотрудники предприятия предложили свое решение как привлечь в отрасль перспективные талантливые кадров. Разработанный Советом молодежи завода проект «Молодежный альянс», частью которого стал фестиваль, поможет скорее адаптироваться молодым работникам на рабочем месте, выявить и развить их лидерские качества и таланты, а также создать условия для реализации творческого потенциала, укрепить профессиональные и культурные связи между подразделениями предприятий.

Представитель Совета молодежи Дмитрий Котанс уверен, что проведение такого масштабного мероприятия – это один из шагов по реализации политики, проводимой главой региона Николаем Любимовым по поддержке молодежных инициатив и создании в регионе благоприятных условий для всесторонней реализации потенциала трудовой и активной молодежи.

Молодые специалисты состязались в командных видах спорта, интеллектуальных и творческих конкурсах, участвовали в тренингах по преодолению конфликтных ситуаций и выстраиванию межличностных отношений, развивали лидерские качества и формировали командный дух.

По результатам двух фестивальных дней все получили дипломы и памятные подарки. Призовые места распределились следующим образом: «золото» досталось «домашней» команде радиозавода «им. Родинки Горбачева»; серебряным призером стала команда «Кеды» АО «РПТП «Гранит», на третью ступеньку пьедестала поднялись «Дети перестройки» АО «ГРПЗ».

Подводя итоги, участники отметили высокий уровень организации фестиваля, его практическую пользу в формировании положительного имиджа сотрудника отрасли.