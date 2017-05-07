В ряде районов Рязанской области отметили традиционный татарский праздник «Сабантуй»

Традиционный татарский праздник «Cабантуй» состоялся в селах Бастаново Сасовского и Азеево Ермишинского районов

В этих селах праздник проводится ежегодно в ознаменование окончания весенних полевых работ. В текущем году на праздниках состоялись концерты с участием творческих коллективов области, а также артистов республики Татарстан. Все желающие могли попробовать блюда татарской кухни: шурпу, плов, различные виды выпечки и сладостей. Кроме того, были организованы традиционные национальные виды состязаний, таких, как борьба на поясах «кюреш», битье горшков. Кульминацией «Сабантуя» в обоих селах стали конные скачки.

От правительства области участникам и гостям татарского праздника был направлен приветственный адрес, в котором, в частности, говорится: «Сегодня «Сабантуй» не только остается символом национальной самобытности, но и служит укреплению взаимопонимания между народами, между разными поколениями и конфессиями. На Рязанской земле, где проживают представители многих национальностей, «Сабантуй» превратился во всеобщий праздник труда и дружбы, став символом бережного отношения к лучшим традициям, взаимного уважения и сплоченности жителей региона».

Источник: сайт правительства Рязанской области