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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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В ряде районов Рязанской области отметили традиционный татарский праздник «Сабантуй»

21:20 / Общество
Традиционный татарский праздник «Cабантуй» состоялся в селах Бастаново Сасовского и Азеево Ермишинского районов
В ряде районов Рязанской области отметили традиционный татарский праздник «Сабантуй»

В этих селах праздник проводится ежегодно в ознаменование окончания весенних полевых работ. В текущем году на праздниках состоялись концерты с участием творческих коллективов области, а также артистов республики Татарстан. Все желающие могли попробовать блюда татарской кухни: шурпу, плов, различные виды выпечки и сладостей. Кроме того, были организованы традиционные национальные виды состязаний, таких, как борьба на поясах «кюреш», битье горшков. Кульминацией «Сабантуя» в обоих селах стали конные скачки.

От правительства области участникам и гостям татарского праздника был направлен приветственный адрес, в котором, в частности, говорится: «Сегодня «Сабантуй» не только остается символом национальной самобытности, но и служит укреплению взаимопонимания между народами, между разными поколениями и конфессиями. На Рязанской земле, где проживают представители многих национальностей, «Сабантуй» превратился во всеобщий праздник труда и дружбы, став символом бережного отношения к лучшим традициям, взаимного уважения и сплоченности жителей региона».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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