Погода и урожай

Морозы в мае: какие последствия?

Бытует мнение, что погодные аномалии последних лет – злая шутка природы в ответ на нерачительное отношение нас к окружающей среде. В итоге получаем то снег в апреле, то заморозки в мае. Однако аграриям не до шуток. Майская волна холодов могла нанести большой вред сельскохозяйственным культурам. Как они выстояли?

На эту волнующую тему корреспондент «РВ» беседует с заместителем начальника Рязанского филиала центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланой Торчиновой.

Р.В. – Светлана Николаевна, у природы нет плохой погоды. Но когда, начиная с мая, в прогнозах слышим то о дождях, то о граде, как такие скачки отразятся на сельхозрастениях?

С.Т. – Прогнозы не столь уж пессимистичны, если брать во внимание температуру воздуха, количество осадков и состояние почвы, особенно на начальном этапе (в нашей полосе – середина апреля). В этом году среднемесячная температура апреля составила 5,6 – 6,5 градуса по Цельсию. Это вполне соответствует норме. Что касается осадков, то в отдельных районах (Шиловский и Сараевский) выпало даже до полутора норм. Для сева ранних яровых зерновых культур и роста озимых условия были хорошие. К 18 апреля почва уже достигла мягкопластичного состояния, при котором аграрии начинают сев. Запасы продуктивной влаги на конец апреля в пахотном слое были достаточные: от 20 до 42 миллиметров. Земля на месяц раньше освободилась от снега, подсыхание почвы проходило быстрее. Максимальные температуры воздуха в апреле по области достигали 24-25 градусов. На 10 дней раньше многолетних средних сроков отмечен переход среднесуточной температуры воздуха через +5 градусов в сторону повышения, что считается началом вегетационного периода растений. 27 апреля отмечен устойчивый переход через 10 °С. А это – начало активной вегетации растений. Считается, что для растений в дальнейшем будет уже не так значима разница температур – они пошли в рост.

В третьей декаде мая у озимой пшеницы на ранних посевах отмечалось появление нижнего стеблевого узла, а на поздних – «выход в трубку». У озимой ржи началась фаза колошения, что соответствует средним многолетним датам наступления этой фазы развития.

Р.В. – Когда начинается посевная кампания, аграрии учитывают прогнозы Гидромета?

С.Т. – Мы отправляем им еженедельные бюллетени. Помимо этого, агрономы каждого хозяйства отслеживают ситуацию сами, то есть попросту проверяют готовность почвы. Здесь свои тонкости, в которых земледельцы хорошо разбираются. Условия прорастания семян каждой культуры им известны. Например, достаточное увлажнение почвы способствует прорастанию семян ячменя, овса и яровой пшеницы. В третьей декаде мая на посевах яровых зерновых была отмечена фаза кущения, что соответствует средним многолетним датам наступления фаз развития яровых зерновых культур. На площадях, которые берут во внимание наши специалисты, проводятся наблюдения не только за зерновыми, но и за бобовыми культурами.

При минимальной температуре воздуха эти культуры прорастают медленно. Всходы гороха появились только на 20-й день (вместо 14-17 дней). Определенная задержка отмечается и у сои. Задержка при появлении всходов сдвинет сроки фаз созревания, и семена могут не вызреть. Но у кукурузы при повышении температуры воздуха развитие будет соответствовать средним многолетним показателям.

Р.В. – А каковы виды на урожай фруктов и ягод? У многих на дачных участках сады цвели обильно, однако в отдельные дни мая минимальная температура воздуха опускалась до минус 1 – 3 °С…

С.Т. – Осмотр завязей плодово-ягодных культур показал, что повреждения составляют около 20%. Это в пределах естественного «выпада». Но в некоторых районах осыпались цветы вишни, которые были съедены майским жуком. Практически не пострадали от весенних заморозков малина и ежевика, так эти культуры цветут относительно поздно.

У садовой земляники период цветения продолжительный, так что большой потери ypoжaя мoжнo будет избежать.

Р.В. – Кабачки и огурцы даже в теплице у многих толком не растут…

С.Т. – Для кабачков и огурцов тепла было недостаточно. Растение дает новый листик тогда, когда поглотило определенный запас тепла. Однако, надежда, что без этих овощных культур мы не останемся, есть.

Р.В. – Какие погодные напасти особенно опасны для полей, садов и огородов?

С.Т. – Град размером от 20 мм, который может частично или полностью уничтожить урожай. Переувлажнение почвы. Суховей – ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не более 30% в течение 3 дней подряд в период цветения, налива, созревания зерновых культур. Засуха атмосферная и почвенная, особенно в период вегетации сельскохозяйственных культур. А в период сбора урожая, особенно зерновых культур и корнеплодов, – частые дожди и повышенная влажность.

Р.В. – Но будем надеяться на милость «небесной канцелярии»…

С.Т. – Думаю, что так. Но это не повод оставлять культуры без внимания, особенно в такой не самый благоприятный для них период.