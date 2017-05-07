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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Трудовое лето

00:01 / Общество
Студенты смогут применить на практике полученные теоретические знания
Автор фото: Ольга Драган | Трудовое лето
Фото автора.

Этим летом студенческий отряд «Потенциал» Рязанского государственного радиотехнического университета и студенческий отряд «Энергетик» Скопинского электротехнического колледжа на протяжении полутора месяцев поработают на объектах «Рязаньэнерго». Трудиться молодые люди будут под руководством опытных сотрудников предприятия.

«Студотряд – хорошая возможность пройти практику, узнать особенности работы в сфере энергетики, – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин на открытии летнего трудового семестра, которое состоялось на территории Рязанского государственного радиотехнического университета. – Мы стараемся развивать это направление. Радостно видеть, что и студенты готовы принимать участие в решении задач большой энергетической системы».

По словам Михаила Подлягина, молодые люди во время трудового семестра вольются в коллектив «Рязань­энерго». «Хотелось бы, чтобы вы ощутили всю прелесть выбранной вами профессии, стать энергетиком», – подчеркнул он.

Напомним, что впервые в филиале «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2014 году был сформирован студенческий отряд «Форсаж». Он состоял из четырнадцати студентов Рязанского государственного радиотехнического университета. Тогда ребята были задействованы в общественных работах и ремонте электротехнической части двух закрытых трансформаторных подстанций Рязанского района.

В 2015 году студентами радиоуниверситета был организован отряд «Потенциал». А в прошлом году появился и отряд «Энергетик». В него вошли студенты Скопинского электротехнического колледжа. Таким образом, в общей сложности молодые люди трудились на энергообъектах в Рязанском, Михайловском, Скопинском и Сасов­ском районах.

Алексей Слезкин два года был командиром студотряда «Потенциал». «Мы много чем занимались, – рассказал он. – Прокладывали провода, работали в составе оперативно-выездной бригады, бывали и ночные выезды». В этом году Алексей окончил радиоуниверситет. В ближайшее время молодой человек начнет работать в «Рязаньэнерго» уже как молодой специалист.

А командир нынешнего отряда «Потенциал» Олег Пирогов – студент третьего курса радиоуниверситета. По его словам, о студотряде узнал два года назад, решил, что хочет попасть в него, поэтому прошел заочной отбор. «В прошлом году работали в Рязани, Михайлове и Сасове. В частности, трудились в трансформаторном цеху, выезжали на монтаж линий электропередачи, – отметил он. – В этом году нам предстоит работать в Рязани, Пронске и Сасове. Мне такая деятельность интересна, потому что она напрямую связана с моей будущей профессией».

В ходе торжественного открытия трудового семестра выступил ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Виктор Гуров. «Приятно, что вы выбрали такую форму проведения летних каникул, – сказал он. – Спасибо руководству «Рязаньэнерго» за то, что предоставляет практическую площадку для студентов». При этом Виктор Гуров обратил внимание ребят на необходимость обязательно помнить о технике безопасности.

«Вы получите в «Рязаньэнерго» неоценимый опыт, – подчеркнул директор Скопинского электротехнического колледжа Виктор Кузнецов. – Желаю, чтобы вы не стеснялись задавать вопросы и активно работали».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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