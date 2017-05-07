Количество в качество

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Выпуск № 122 (5409)
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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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00:01 / Спорт
В Сынтуле сильнейшие рязанские волейболисты-«пляжники» разыграли награды чемпионата области

На песчаных площадках базы «Динамо» в поселке Сынтул Касимовского района прошли соревнования финального этапа чемпионата области по пляжному волейболу. В турнире приняло участие 9 мужских и 13 женских дуэтов из Рязани, Касимова, Сасова, а также Касимовского, Ухоловского, Сапожковского, Рыбновского и Рязанского районов.

За награды областного чемпионата сражались и участники сынтульского этапа чемпионата России, за исключением ведущей пары области из ВК «Касимов» Иван Чиркин / Валерий Самодай.

Страсти на песчаных площадках кипели с утра до вечера. В игре за третье место у мужчин у волейболиста из ухоловского дуэта от усталости даже начало сводить ноги, но пара боролась до конца и не снялась с соревнований, хотя и уступила более опытному противнику из областного центра.

В мужской части турнира весь пьедестал чемпионата области-2017 заняли представители Рязани:

1. Александр Абрамов и Дмитрий Исаев

2. Иннокентий Макаров и Иван Гришаев

3. Александр Спирякин и Андрей Родин.

Чемпионы пополнили свои копилки чемпионов региона: Александр до десяти, Дмитрий до шести, выиграв все свои встречи за явным преимуществом со счетом 2:0.

У женщин тон в турнире задавали четыре коллектива, принимавшие участие в этапе чемпионата России под флагом Рязанской области. Три из них и поднялись на пьедестал областного чемпионата.

В решающей встрече за «золото» Юлия Головина и Ирина Кузовникова выиграли у Марины Юхтенко и Натальи Черней в двух партиях – 21:17, 21:14. У Юлии это седьмой титул чемпионки области, у Ирины – пятый. Тройка призеров регионального чемпионата выглядит так:

1. Юлия Головина / Ирина Кузовникова

2. Марина Юхтенко / Наталья Черней

3. Мария Ксенофонтова / Юлия Устинкина.

– Подводя итоги, можно высказаться словами генерала Савицкого – отца летчика-космонавта Светланы Савицкой: «Хорошо летает тот летчик, который много летает», – так прокомментировал результаты чемпионата области-2017 тренер региональной сборной Сергей Кузнецов.

Сезон пляжного волейбола в самом разгаре. Впереди еще много стартов и соревнований различного уровня.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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