Практикум на пути в профессию

Рязанский кирпичный завод стал инициатором проекта «Оцени свою профессию»

Кадровая проблема остается в по­следние годы стабильно актуальной для всех производств. Инженер сегодня – один из самых дефицитных профессионалов на рынке труда, в том числе и в рязанском регионе.

В значительной мере дефицит объясняется и технологическим обновлением предприятий, которое приводит к изменению понимания того, что такое инженер сегодня. Время заставляет представителей этой профессии подняться на новую ступень видения и обеспечивать конкурентоспособность своих предприятий. О необходимости готовить высококвалифицированных специалистов для экономики региона говорил недавно и глава региона Николай Любимов на встрече в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.

Чтобы привлечь молодых людей к техническим специальностям, позволить им еще в процессе обучения оценить будущую профессию, коллектив одного из крупнейших предприятий Рязани – ЗАО «Рязанский кирпичный завод» – выступил с инициативой проведения учебно-производственного практикума в рамках проекта «Оцени свою профессию». В первом практикуме приняли участие более 100 студентов рязанских вузов. Старт проекту дали министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская, заместитель министра промышленности, инновационных и информационных технологий области Игорь Кучин, ректор Рязанского института (филиала) Московского политехнического института Игорь Мурог.

Рязанский кирпичный завод не случайно предложил свою площадку для проведения учебно-производственного практикума «Высокотехнологические промышленные производства», на котором состоялся разговор о выборе профессии, о подготовке кадров для строительной отрасли, в частности предприятий стройиндустрии. Под руководством заслуженного строителя России Василия Горшкова завод достиг значимых высот и продолжает совершенствовать производство. Предприятие модернизировано и оснащено самым современным оборудованием, аналогов которому в регионе нет. В производство внедряются инновационные технологии, благодаря которым продукция завода обладает высокими техническими характеристиками, экологически безопасна. Производство полностью автоматизировано. Практически все производственные процессы в цехах выполняют механизмы с помощью цифровых технологий.

Трудовые ресурсы – это объект постоянной заботы руководства Рязанского кирпичного завода. Здесь предъявляются высокие требования к уровню профессиональной подготовки сотрудников, а профессия инженера вновь обретает престижность. На заводе работают люди с высшим образованием, искренне болеющие за судьбу предприятия.

Об истории завода, его настоящем и будущем студентам рязанских вузов рассказали генеральный директор завода Василий Горшков, главный инженер Александр Косырев, инженер по технике безопасности Олег Сорокотяга, заместитель директора по развитию производства, кандидат технических наук Владимир Горшков. У будущих специалистов появилась возможность познакомиться с современным промышленным предприятием, пообщаться с его работниками, узнать подробности об особенностях своей профессии.

О том, какой вклад вносит рязанский «Политех» в подготовку квалифицированных кадров для предприятий области, рассказал участникам встречи директор института Игорь Мурог. В вузе создана современная материальная база, позволяющая более активно интегрировать вузовское образование в производство. На крупных промышленных предприятиях города созданы профильные кафедры, что позволяет студентам более подробно познакомиться с профессий, понять и осознать ее значение. Есть договоренность создать такую кафедру и на Рязанском кирпичном заводе.

Наряду с традиционными специальностями «Политех» открывает новые направления подготовки, востребованные на рынке труда, например «Логистика и архитектура проекта». Со следующего года студенты будут иметь возможность повышать свои знания в магистратуре. Практически все студенты за годы обучения овладевают рабочими профессиями.

Присутствующая на встрече президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области, депутат областной Думы Татьяна Гусева отметила, что реализация данного проекта дает возможность познакомиться с промышленным производством, увидеть на практике, какие обязанности выполняют специалисты, пообщаться с работниками предприятий. Все это позволяет решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым, – нацеливать будущих специалистов на получение востребованных профессий, совершенствовать профориентационную работу.

Организаторы акции уверены, что такие встречи помогут будущим специалистам точнее определиться с будущей специальностью, увидеть, какой будет их работа по завершении обучения. Экскурсии и занятия на производстве инициаторы проекта планируют сделать регулярными.

Точки зрения

Надежда Антоненко,

заведующая кафедрой ПГС Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета:

– Для нас важно, что глава региона Николай Любимов уделяет большое внимание профориентационной работе, популяризации технических профессий, и мы полностью поддерживаем его позицию. Сегодня уже можно говорить о том, что система образования в «Политехе» обеспечивает формирование всех компетенций, необходимых современному высокопрофессиональному инженеру. Это подтверждает и защита дипломных проектов, которые, как правило, проводятся на предприятиях. Отзывы производственников о выпускниках – высокие. Практически все наши выпускники востребованы на рязанских предприятиях.

Владимир Горшков,

заместитель директора по развитию производства Рязанского кирпичного завода:

– Наше предприятие входит в Российскую ассоциацию работников керамической промышленности, объединяющую более 40 заводов в разных регионах. Рязанские кирпичники первыми в ЦФО начали делать на кирпичах фаски, и в течение многих лет в этой технологии у них не было конкурентов. Наш кирпич ценят за высокое качество, богатый выбор фактуры и доступность цены. Нам есть что показать. У нас есть чему поучиться.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанского региона:

– В Рязанской области есть сильные радиотехнический и политехнический университеты, которые готовят высококвалифицированных специалистов. У нас есть все предпосылки для создания IT-кластера. Стоит подумать о том, чтобы на базе одного из вузов появился такой кластер, куда бы вошли наши IT-компании. Во многих регионах аналогичные кластеры уже есть. Они дают синергию: кто-то получил заказ, и весь кластер объединяет усилия, быстро и качественно выполняет работу. Сообща легче разрабатывать новые продукты. Это серьезная задача, которая перед нами стоит, и у нас есть кому ее выполнять. К созданию кластера можно будет, в первую очередь, привлечь компанию «Яндекс», которая на территории Рязанской области построила суперсовременный центр обработки информации.