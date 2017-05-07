Под «зонтиком» рекламщиков

Вы заметили, что в последнее время на экране стали активно рекламировать безалкогольные напитки распространенных алкогольных брендов?

То есть сидишь ты на диванчике и видишь, как красавец-мужчина бежит на тренировке, а потом встречается с друзьями за бутылочкой «его самого». Или бородатый харизматичный дяденька, пританцовывая, намешивает солод в бочке и смачно отхлебывает: «Эх, хорошечно-о-о!». И фраза тут же летит в народ и активно начинает использоваться в речи молодежи. Или вот солидные люди в офисе могут позволить себе во время обеденного перерыва попить с коллегами «его самого». А что? Оно же безалкогольное! И на экране везде крупно красуется «0 градусов» или «Alcohol free». И вроде все по закону, но… Ай да маркетологи, ай да профессионалы! Но ни одна пивная компания не показывает в своем ролике мужчину за рулем, который пьет безалкогольное пиво, между тем часто используются сюжеты, например, с вечеринками, посиделками в кругу друзей.

Так как реклама алкоголя запрещена, появилось много сюжетных роликов о достоинствах аналогичного безалкогольного пенного напитка. В сюжетах обычно используются образы задорных молодых парней и счастливых смеющихся девушек. Бутылка, из которой они потягивают «аlcohol free», внешне абсолютно такая же, как и разновидности напитка с высоким содержанием спирта. Поэтому знатоки и любители «его самого» с легкостью узнают свой любимый или хорошо знакомый бренд. А так как безалкогольные напитки рекламировать можно, то это прекрасный способ производителям напомнить о себе и о своем товаре в целом. А покупатели, мол, сами разберутся, что им брать. Но на деле в магазинах безалкогольного пива подчас и не найдешь.

Такой метод стратегии продаж называется «зонтичный бренд». Он заключается в расширении ассортимента, в выпуске под одной маркой сразу нескольких групп товаров, при этом в названии товаров доминирует имя компании-производителя, а в рекламе продукции компании демонстрируется ее логотип.

Например, популярный шоколадный бренд регулярно вводит в линейку продуктов аналог с новым вкусом. Или известная всем газированная вода начинает расширять ассортимент марки за счет охвата новой аудитории: появляется напиток с меньшим количеством калорий. Эти способы позволяют не терять покупателей, а, наоборот, постоянно напоминать: «Мы с вами, мы работаем для вас, мы удивляем и радуем вас». А в летнее время резко возрастает спрос на напитки. Как говорится: куй железо, пока горячо – рекламируй пенное, пока жара на улице.

Тем не менее сами производители утверждают, что продвижение безалкогольного пива способствует постепенному переключению потребителей на безалкогольную продукцию и снижению общего потребления алкоголя, что соответствует курсу государства. Но где логика, товарищи? Зачем людям, живущим на хороший доход от продажи алкоголя, активно переключать покупателей на безалкогольные напитки? Свежо предание, да верится с трудом.

В Минздраве же, наоборот, отмечают, что «реклама безалкогольного пива не исключает повышения интереса к алкогольному аналогу данного напитка». И вот в это как раз очень верится.

В прошлом году первый заместитель руководителя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире программы «Пресс-конференция» на канале «Россия-24» рекомендовал запретить телевизионную рекламу безалкогольного пива. По его мнению, подобная пропаганда – то же самое, что и появление в кино алкоголя и табачных изделий.

Да и сам Роспотребнадзор выступил против данной рекламы. Ведомство даже провело совещание с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по этому вопросу. В Роспотребнадзоре считают, что рекламные сюжеты о безалкогольном пиве воспринимаются зрителями как скрытая реклама его алкогольсодержащего аналога, поскольку и те, и другие напитки производятся, как правило, под одинаковыми марками.

Но пока, как мы ежедневно видим, с экранов безалкогольное пиво не исчезло. И даже если это когда-то произойдет, то наверняка появятся сухарики, чипсы, рыбка известных нам алкогольных марок. И маркетологи снова заботливо укроют нас своим «зонтиком».