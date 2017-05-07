Господдержка для экопарка

Инвестиционный проект признается приоритетным

Состоялось заседание Совета по инвестициям Рязанской области.

В работе приняли участие министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, председатель правления объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств и ведомств, высших учебных заведений, финансово-кредитных организаций, а также представители предприятий. На заседании был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ЭКОПРОЕКТ» по созданию экопарка «Поляны» на территории Варского сельского поселения Рязанского района. Экопарк, строительство которого планируется завершить в 3 квартале 2018 года, входит в состав объектов туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Общий объем инвестиций составит 500 млн. рублей. Инфраструктура будет включать гостиницу на 90 номеров, гостевые домики, банный комплекс с бассейном, усадьбу, цех по переработке молока, ремесленные мастерские, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, велосипедные маршруты и другое. Реализация проекта позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. По итогам заседания было принято решение о присвоении этому инвестпроекту категории приоритетного.

Кроме того, участники заседания обсудили изменения и дополнения для внесения в региональное законодательство в рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности в регионе.