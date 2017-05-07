13:40 МСК
Среда
05 / 07 / 2017
Выпуск № 122 (5409)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
118

Господдержка для экопарка

00:01 / Из официальных источников
Инвестиционный проект признается приоритетным

Состоялось заседание Совета по инвестициям Рязанской области.

В работе приняли участие министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, председатель правления объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств и ведомств, высших учебных заведений, финансово-кредитных организаций, а также представители предприятий. На заседании был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ЭКОПРОЕКТ» по созданию экопарка «Поляны» на территории Варского сельского поселения Рязанского района. Экопарк, строительство которого планируется завершить в 3 квартале 2018 года, входит в состав объектов туристско-рекреационного кластера «Рязанский». Общий объем инвестиций составит 500 млн. рублей. Инфраструктура будет включать гостиницу на 90 номеров, гостевые домики, банный комплекс с бассейном, усадьбу, цех по переработке молока, ремесленные мастерские, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, велосипедные маршруты и другое. Реализация проекта позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. По итогам заседания было принято решение о присвоении этому инвестпроекту категории приоритетного.

Кроме того, участники заседания обсудили изменения и дополнения для внесения в региональное законодательство в рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности в регионе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вести районов
Газ да глаз
Жилищно-коммунальное хозяйство тщательно проверяют
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Под звездой Циолковского
В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета открыли аудиторию имени великого ученого
Вячеслав Астафьев
Спорт
Чемпион России
Механизатор из ООО «Можары» Сараевского района Андрей Шаль в нелегкой борьбе завоевал победу на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел в Республике Башкортостан.
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Цветите и растите
Представители Рязанской области стали победителями конкурсов ландшафтного дизайна, состоявшихся в рамках VI международного фестиваля садов и цветов, который проходит в Москве
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Плюс две новые остановки
В Рязани на улице Весенней установлены два новых остановочных павильона
Из официальных источников
Подготовим город к празднику
Рязанцев приглашают на субботник
Экономика
«Голубое топливо» идет в регионы
«Газпром» активно газифицирует субъекты страны, в том числе Рязанскую область
Людмила Иванова
РВ ТВ
Рязанское – миру
49 иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета получили дипломы
Татьяна Клемешева
Общество
Голуби в небе – на счастье
В Рязанской Академии ФСИН России получили дипломы об окончании учебы более 260 лейтенантов
Вячеслав Астафьев
Общество
Практикум на пути в профессию
Рязанский кирпичный завод стал инициатором проекта «Оцени свою профессию»
Валентина Севостьянова
Актуально
Погода и урожай
Морозы в мае: какие последствия?
Лада Петрова
Общество
Трудовое лето
Студенты смогут применить на практике полученные теоретические знания
Ольга Драган
Спорт
Количество в качество
В Сынтуле сильнейшие рязанские волейболисты-«пляжники» разыграли награды чемпионата области
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы