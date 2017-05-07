Газ да глаз

Жилищно-коммунальное хозяйство тщательно проверяют

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова продолжаются проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомового газового оборудования.

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области с 26 по 30 июня 2017 года провела 43 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ региона. Выявлено 62 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Продолжены совместные проверочные рейды с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Проведены проверки 13 домов в г. Рязани, 52 домов в г. Касимове, 14 домов в Пронском районе, 48 домов в Рязанском районе, 74 домов в Касимовском районе, 10 домов в Старожиловском районе. Выявлено 2 утечки газа на внутридомовых газопроводах, которые были оперативно устранены. В 64 многоквартирных домах заключены договоры с газовой службой, в 10 – оформлены заявления на заключение договоров.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами осмотрено 11 многоквартирных домов, в двух из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.