Цветите и растите

Представители Рязанской области стали победителями конкурсов ландшафтного дизайна, состоявшихся в рамках VI международного фестиваля садов и цветов, который проходит в Москве

Об этом сообщает министерство экономического развития и торговли региона. Работа рязанского предпринимателя Татьяны Лазаревой, занимающейся дизайнерским озеленением территорий, удостоилась золотой медали «Сады России». Кроме того, ее мастерской садово-паркового искусства присвоено звание фестиваля «Лучший сад».

Воспитанница творческой студии «Колибри» (г. Рязань) Елизавета Зыкина стала серебряной медалисткой детского конкурса «Планета цветов», в котором участвовали более 50 талантливых школьников из разных регионов страны, в их числе четверо рязанцев. Елизавета Зыкина предложила свой вариант оформления парковой зоны в стиле «Космос».

В VI Московском международном фестивале садов и цветов приняли участие более 200 человек из 12 стран мира.