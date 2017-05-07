Плюс две новые остановки

В Рязани на улице Весенней установлены два новых остановочных павильона

В ближайшее время завершатся работы по их монтажу и благоустройству территории. Остановкам дадут официальное название и внесут их в реестр маршрутов регулярных перевозок Рязани и в разрешительную документацию общественного городского транспорта, следующего через них. В настоящее время в областном центре установлено порядка 500 остановочных комплексов. Из них более 280 объектов находятся на содержании Дирекции благоустройства города. В среднем в городе ежегодно появляется порядка 10 новых павильонов остановочных комплексов. При этом в прошлом году за счет средств инвестора было установлено 80 остановочных навесов.

По материалам сайта администрации г. Рязани