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Выпуск № 122 (5409)
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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Плюс две новые остановки

00:01 / Из официальных источников
В Рязани на улице Весенней установлены два новых остановочных павильона

В ближайшее время завершатся работы по их монтажу и благоустройству территории. Остановкам дадут официальное название и внесут их в реестр маршрутов регулярных перевозок Рязани и в разрешительную документацию общественного городского транспорта, следующего через них. В настоящее время в областном центре установлено порядка 500 остановочных комплексов. Из них более 280 объектов находятся на содержании Дирекции благоустройства города. В среднем в городе ежегодно появляется порядка 10 новых павильонов остановочных комплексов. При этом в прошлом году за счет средств инвестора было установлено 80 остановочных навесов.

По материалам сайта администрации г. Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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