Подготовим город к празднику

Рязанцев приглашают на субботник

В преддверии празднования Дня города в Центральном парка культуры и отдыха – одной из основных площадок проведения торжеств – пройдет субботник по санитарной очистке и благоустройству. В работах примут участие сотрудники предприятий и организаций областного центра. Первыми на уборку уже вышли работники «Рязанской автоколонны №1310», «Государственного Рязанского приборного завода» и МКУ «Управления по делам ГОЧС г. Рязани». В ЦПКиО окашивают траву, вырубают кустарники, собирают мусор. Внести вклад в благоустройство парка может любой желающий, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели Рязани. Для этого необходимо обратиться в управление благоустройства города по телефону: 29-78-65.

По материалам сайта администрации г. Рязани