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Выпуск № 122 (5409)
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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Подготовим город к празднику

00:01 / Из официальных источников
Рязанцев приглашают на субботник

В преддверии празднования Дня города в Центральном парка культуры и отдыха – одной из основных площадок проведения торжеств – пройдет субботник по санитарной очистке и благоустройству. В работах примут участие сотрудники предприятий и организаций областного центра. Первыми на уборку уже вышли работники «Рязанской автоколонны №1310», «Государственного Рязанского приборного завода» и МКУ «Управления по делам ГОЧС г. Рязани». В ЦПКиО окашивают траву, вырубают кустарники, собирают мусор. Внести вклад в благоустройство парка может любой желающий, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели Рязани. Для этого необходимо обратиться в управление благоустройства города по телефону: 29-78-65.

По материалам сайта администрации г. Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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