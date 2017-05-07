«Голубое топливо» идет в регионы

«Газпром» активно газифицирует субъекты страны, в том числе Рязанскую область

В Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром». По итогам собрания прошла пресс-конференция с участием представителей десятков федеральных и региональных СМИ. На вопросы журналистов отвечали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Газификация российских регионов была обозначена как одна из ключевых тем. Выступая перед акционерами, Алексей Миллер назвал газификацию масштабным социально значимым проектом «Газпрома», реализация которого расширяет доступ населения к «голубому топливу» и увеличивает емкость внутреннего рынка.

В 2016 году для газификации регионов были выделены инвестиции в сумме 25 миллиардов рублей. В результате уровень газификации по России достиг 67,2%, в том числе в городах – 70,9%, в сельской местности – 57,1%. В рамках программы газификации в 2016 году построены газопроводы для газоснабжения 254 населенных пунктов; это более 25 тысяч домовладений и 175 газовых котельных. Однако, как сообщил во время пресс-конференции Виктор Зубков, есть два фактора, которые сдерживают темпы газификации. Это растущие долги потребителей за газ и невыполнение регионами обязательств по подготовке инфраструктуры в населенных пунктах к газификации.

В Рязанской области с 2002 по 2016 год «Газпром» построил 60 газопроводов общей протяженностью около 840 км. В результате уровень газификации региона увеличен c 61,7% до 95%, что значительно выше среднероссийских показателей. В ближайшей перспективе – сооружения семи газопроводов в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском, Спасском и Шиловском районах. На эти цели будет направлено 40 миллионов рублей.

Также в планах компании – обеспечение технической возможности подачи газа новым потребителям создаваемого в Михайловском районе кластера цементных предприятий. Для этого «Газпром» проведет реконструкцию и увеличит производительность газопровода-отвода и газораспределительной станции «Михайлов». Проектно-изыскательские работы начнутся уже в этом году.

Прямая речь

Алексей Миллер,

председатель правления ПАО «Газпром»:

– В России «Газпром» неукоснительно выполняет миссию бесперебойного газо­снабжения. В нашей стране 58% поставок природного газа приходится на тепло- и электрогенерирующие предприятия, население и коммунально-бытовой сектор, для которых стабильное обеспечение газом имеет жизненно важное значение.