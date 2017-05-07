Рязанское – миру

49 иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета получили дипломы

Вечерние наряды и сари, тюбетейки и хиджабы – редкое сочетание на празднике. Но для Рязанского государственного медицинского университета это привычное зрелище. 49 выпускников подвели итог многолетнего обучения на церемонии в театре драмы. Праздник получился очень теплым и почти семейным.

Выпускники нарядились в мантии и шапочки по европейскому образцу. Красный цвет отделки нарядов – у студентов лечебного факультета, зеленый – у фармацевтов и белый – у стоматологов. Но это небольшие различия: ребят объединяет опыт жизни в Рязани и общения с русскими людьми. Позади у будущих врачей – пять или шесть лет учебы. Факультет по обучению иностранных студентов делал все, чтобы вуз и город стали для зарубежных гостей вторым домом. Ребята успевали готовить творческие номера и национальные блюда для конкурсов и праздников, участвовать в городских мероприятиях и открывать для себя русскую культуру. А в будущем на международных встречах рязанские выпускники будут с теплотой вспоминать годы обучения и дружбы.

– Приток иностранных студентов только растет, и это доверие к университету – одно из подтверждений качества нашего образования, – отметил ректор вуза Роман Калинин. – Мы принимаем лучших ребят и стараемся их всячески поддерживать, чтобы даже за тысячи километров от дома им было уютно. Получается большая многонациональная семья, и даже через годы после выпуска нашим студентам есть что вспомнить.

Каждый выпускной удивителен и хорош по-своему, но такое равенство языков, религий и жизненных путей радует особенно. После поздравлений от ректора РязГМУ и декана факультета по обучению иностранных студентов Виктора Окорокова молодые люди произнесли клятву Гиппократа, а затем поднялись на сцену вместе с родными в национальных костюмах. Родители поздравляли всех и благодарили рязанский вуз за возможность для их детей получить престижную профессию. И эти речи были понятны даже без перевода. Ведь дружба и взаимопонимание – те лекарства, которые полезно принимать всем без рецепта и дозировки.