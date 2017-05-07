Голуби в небе – на счастье

В Рязанской Академии ФСИН России получили дипломы об окончании учебы более 260 лейтенантов

Служить выпускникам головного вуза ФСИН РФ предстоит в 63 регионах страны и государствах СНГ. Недавно они завершили обучение, успешно сдали выпускные экзамены и получили дипломы.

Поздравить выпускников пришли почетные гости. Среди них – руководство ФСИН РФ, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, министр образования Ольга Щетинкина, представители администрации Рязани, военного комиссариата Рязанской области, областного совета ветеранов. Все они также приняли участие в церемонии вручения дипломов молодым лейтенантам.

Накануне шестеро из них принимали участие в приеме Президента России в честь выпускников военных образовательных учреждений высшего образования Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, образовательных учреждений высшего образования МВД и ФСИН России. Выпускнице психологического факультета Хеди Хасановой из Республики Чечня понравился Александровский зал.

– Все эмоции не передать, – поделилась радостью Хеди. – Это особая честь для курсантов, и мы гордимся, что ее оказали именно нам.

Отличница Дарья Шашкова рассказала, что в школе была всего лишь хорошисткой, но, окончив первую сессию на «пятерки», поняла, что оценки ниже получать не хочет. Ей было приятно радовать родителей достижениями в учебе и стремиться к новым, более высоким результатам. О том, что поздравлять с окончанием учебы ее будет Президент России, Дарья даже не мечтала.

– Особенно приятно, что Президент России Владимир Путин, несмотря на большое количество гостей, нашел время уделить внимание каждому, – рассказывает юрист Сергей Корнеев. – Не многие выпускники могут гордиться тем, что получили напутствие лично от главы государства.

А сегодня выпускников поздравляли родные. Полный тезка главного федерального инспектора в Рязанской области, молодой лейтенант Сергей Яковлев поступал в Академию ФСИН из Котовска Тамбовской области и на службу едет в родной регион, в Рассказово. Своего дорогого выпускника поздравляли мама Светлана Константиновна, бабушка Людмила Сергеевна и дедушка Константин Алексеевич.

– Внук у нас – офицер в четвертом поколении, – говорит Константин Алексеевич. – Его прадед прошел Великую Отечественную войну и потом служил в этой же системе. Отец тоже был офицером. Мы гордимся своим лейтенантом и желаем ему, чтобы на службе был не только профессионалом, а еще честным и порядочным человеком.

После общения с родителями выпускники прошагали по плацу торжественным маршем, девушки исполнили полюбившееся Академии «Прощание славянки», с которым они в День Победы выступали на празднике песни в солдатском строю. Попрощавшись со знаменем Академии, молодые лейтенанты выпустили в небо голубей. На счастье!