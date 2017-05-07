Под звездой Циолковского

В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета открыли аудиторию имени великого ученого

Открытие именной аудитории основоположника теоретической космонавтики приурочено к его 160-летию, которое мы будем отмечать 17 сентября 2017 года. На церемонии открытия присутствовали почетные гости: правнучка К.Э. Циолковского, директор Дома-музея Циолковского в Калуге Елена Алексеевна Тимошенкова; дочь дважды Героя Социалистического Труда, конструктора ракетно-космической техники Владимира Федоровича Уткина – Наталья Владимировна Ситникова; летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Викторович Аксенов.

В этой аудитории Рязанской 1-й мужской гимназии 17 сентября 1879 года Константин Циолковский сдавал экстерном экзамены на звание учителя уездных училищ. После успешной сдачи Циолковский получил назначение в небольшой город Боровск Калужской губернии.

– В жизни Циолковского было три города – Рязань, Вятка и Калуга, – говорит правнучка Елена Тимошенкова. – В Рязани он выбрал дорогу в жизни. В Калугу приехал уже сформировавшимся ученым. Всю жизнь прадед считал – главное, что он сделал – это то, что 40 лет проработал учителем, то, что начиналось именно в Рязани, в этом здании. Первый урок он давал именно здесь, во время сдачи экзаменов. В 1982 году в Рязани мы открывали памятник Циолковскому. Это единственный город, где скульптор изобразил Циолковского молодым. Мы все считаем, что наши семейные корни – в рязанской земле.

Циолковский известен миру как основоположник теоретической космонавтики. Сергея Петровича Королева называют основоположником практической космонавтики, а конструктор ракетно-космической техники, наш земляк Владимир Федорович Уткин – важнейшее связующее звено между ними. Достаточно сказать, что он изобрел самую мощную межконтинентальную ракету в мире «SS-18», которой американцы дали прозвище «Сатана». Она до сих пор – мощнейший фактор ядерного сдерживания в мире.

– Ценно то, что поддержали вот эту память о великом ученом, – говорит Наталья Владимировна Ситникова (дочь Владимира Федоровича Уткина). – Я думаю, что новые поколения должны приходить сюда и вся атмосфера должна воспитывать у них патриотизм, желание работать над собой, изучать труды Циолковского и делать новые открытия.

Сентябрь символичен в космической науке. Константин Циолковский родился 17 сентября 1857 года, а ровно через 22 года сдавал экзамены в рязанской мужской гимназии. Спустя 97 лет, 15 сентября 1976 года, на космическом корабле «Союз-22» в космос полетел наш земляк Владимир Викторович Аксенов.

– Увековечить память о великих земляках – дело очень важное, – говорит летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Викторович Аксенов. – Это люди с особым озарением, с особым взглядом в будущее, гениальные мыслители. В 2011 году в нашей стране проводился посвященный 50-летию полета первого человека в космос международный конгресс. Один день из недельной программы был посвящен разъезду по разным связанным с космосом местам. Так вот, больше всего участников конгресса изъявили желание приехать в Рязань. Прибыли сюда и американцы. Побывали они в Ижевском. Потом долго удивлялись богатой коллекции подлинных документов, оставленных миру Константином Эдуардовичем Циолковским.

В открытии именной аудитории приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Общественной палаты РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, представители рязанских вузов и общественных организаций.

– Чтобы наша молодежь гордилась своими великими земляками и на их примере совершенствовалась, нужны такие уникальные проекты, как именная аудитория, – говорит заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. – Мы включаем ее в наш туристический проект. Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов подписал с Калугой соглашение о сотрудничестве в развитии федерального туристического маршрута «Россия – родина космонавтики». Теперь мы чаще будем бывать в Калуге, а калужане приедут к нам.

Идея открытия именной аудитории принадлежит директору Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорю Мурогу. Именная аудитория К.Э. Циолковского – уже не первая в вузе. В прошлом году были открыты три именные аудитории. Таким образом почтили память основателя «Бауманки» Александра Ершова – первого «золотого» медалиста Рязанской 1-й мужской гимназии 1835 года, Николая Кравкова – выпускника 80-х годов XIX века, представителя многодетной семьи Кравковых, проживающей на Астраханской, недалеко от гимназии (семеро детей учились в гимназии). Николай Павлович стал впоследствии известным фармакологом. Открыли аудиторию и в память о выпускнике гимназии, впоследствии ставшем одним из ярчайших представителей русской поэзии XIX века – Якове Полонском.

Именная аудитория Константина Циолковского не последняя в этой череде. У руководства института есть планы увековечить таким образом и других гимназистов, ставших известными не только стране, но и миру. После открытия аудитории состоялась беседа за «круглым столом» на тему «К.Э. Циолковский – великий сын земли рязанской». В ходе беседы была презентована книга Игоря Мурога и Александра Агарева «Рязанские ступени Циолковского».