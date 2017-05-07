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Выпуск № 122 (5409)
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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Чемпион России

00:01 / Спорт
Механизатор из ООО «Можары» Сараевского района Андрей Шаль в нелегкой борьбе завоевал победу на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел в Республике Башкортостан.
Чемпион России

В ходе турнира свое мастерство продемонстрировали более 35 человек из 30 регионов России. В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы.

Безоговорочную победу в первенстве завоевал Андрей Шаль. Он – участник чемпионата мира в Дании, чемпионата Европы в Голландии. В прошлом году в Тюмени Андрей занял второе место.

Чемпион стал счастливым обладателем автомобиля «УАЗ Пикап», ключи от которого он получил во время церемонии награждения участников соревнований.

В этом году организатор чемпионата России по пахоте АО «Росагролизинг» выбрал победителей в специальных номинациях. Так, в номинации «За волю к победе» награжден Ильдар Ишикаев из Республики Башкортостан, который приезжает на чемпионат уже шестой раз. «Юниором чемпионата» стал самый молодой участник из Тверской области – Владимир Зуев. Отметили организаторы и представительниц прекрасного пола. В номинации «Королева плуга» победила Алия Якупова.

В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы. Первым в открытом зачете стал Джон Стивен Уилан из Ирландии.

(По материалам пресс-службы Росагролизинга)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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