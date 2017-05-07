Чемпион России

В ходе турнира свое мастерство продемонстрировали более 35 человек из 30 регионов России. В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы.
Безоговорочную победу в первенстве завоевал Андрей Шаль. Он – участник чемпионата мира в Дании, чемпионата Европы в Голландии. В прошлом году в Тюмени Андрей занял второе место.
Чемпион стал счастливым обладателем автомобиля «УАЗ Пикап», ключи от которого он получил во время церемонии награждения участников соревнований.
В этом году организатор чемпионата России по пахоте АО «Росагролизинг» выбрал победителей в специальных номинациях. Так, в номинации «За волю к победе» награжден Ильдар Ишикаев из Республики Башкортостан, который приезжает на чемпионат уже шестой раз. «Юниором чемпионата» стал самый молодой участник из Тверской области – Владимир Зуев. Отметили организаторы и представительниц прекрасного пола. В номинации «Королева плуга» победила Алия Якупова.
В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы. Первым в открытом зачете стал Джон Стивен Уилан из Ирландии.
(По материалам пресс-службы Росагролизинга)