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Выпуск № 122 (5409)
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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ПИТЕЛИНО. В Пителинской и Высокополянской средних школах прошли выпускные вечера. В этом году школы выпустили 17 учеников. Юноши и девушки выходили на сцену дома культуры в сопровождении своих классных руководителей Натальи Левкиной и Натальи Комаровой и директоров школ Людмилы Мелехиной и Елены Солнцевой. Право быть первыми на праздничной сцене предоставили лучшим ученикам сегодняшнего выпуска, окончившим школу на «отлично». Аттестат о полном среднем образовании, медаль «За особые успехи в учении», денежное поощрение от главы администрации района получили выпускники Пителинской средней школы Александр Левкин, Елена Шалдаева, Юлия Миронова.

СПАССК. Конкурс «Молодая семья-2017» прошел в районном центре в преддверии Дня любви, семьи и верности. В нем приняли участие семьи Аксеновых, Судницыных  и Романцевых. Номинанты рассказали жюри о родословных своих семей, о семейных увлечениях и традициях, показали умение решать дела житейские, давали советы по ведению семейного бюджета. В испытаниях представители семей проявляли себя творчески. После каждого конкурса жюри объявляло результат, но итоговые баллы получились одинаковыми. Каждая семья стала лучшей.

РЫБНОЕ. В селе Федякино прошел костюмированный велопарад. Участники парада проехали по центральной улице села, возглавил колонну глава поселения Андрей Шустов. Затем были соревнования по технике управления велосипедом. Их  провел инструктор по физической культуре и спорту Вакинского поселения  Александр Маруков.

ШАЦК. В Желанновском краеведческом музее открыта выставка женского традиционного костюма Шацкой засечной черты, организованная собирателем и исследователем русского народного костюма Сергеем Глебушкиным. Коллекция Сергея Глебушкина уникальна. Она насчитывает более 300 полных костюмных комплексов, собранных им в этнографических экспедициях в разных регионах России. Эти наряды когда-то носили в русской глубинке. Основную часть коллекции составляют образцы народного костюма разных сел и районов Рязанщины.

САПОЖОК. В концертном зале детской школы искусств районного центра состоялась презентация книги сапожковского поэта Михаила Даньшова «Красные нити», которая вышла недавно в издательстве «Русское слово». На презентацию собрались его родные, друзья, коллеги по перу и читатели. Поздравление и ценный подарок Рязанской областной Думы по случаю выхода книги вручила автору начальник отдела культуры района Татьяна Добычина. Творческими подарками поэту стали концертные номера преподавателей школы искусств, выступление с песнями на слова поэта его ближайшего друга – музыканта Олега Морозкина.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 122 (5409) от 05 июля 2017 года
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