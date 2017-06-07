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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Рязанские управленцы обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества городов-побратимов

09:25 / Общество
ХIV конференция городов-побратимов России и Германии «Установление контактов – инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей» завершила свою работу в Краснодаре
Рязанские управленцы обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества городов-побратимов

Участников конференции приветствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, отметившие значимость народной дипломатии и укрепления отношений между городами-партнерами.

Основными стали темы развития межмуниципального экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере образования, спорта, культуры, экологии. В обсуждении тем приняла участие рязанская делегация,

Особое внимание участники конференции уделили вопросам создания в муниципалитетах благоприятной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения качественного инклюзивного образования. На конференции были достигнуты договоренности о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества. В том числе речь шла о заключении договоров между высшими учебными заведениями городов-партнеров, проведении совместных исторических выставок на темы событий Второй мировой войны в целях укрепления взаимопонимания между народами.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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