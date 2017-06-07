Житель Рязани создал виртуальный игорный клуб

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия с декабря 2015 по апрель этого года в городе Михайлове подозреваемый, используя персональные компьютеры и игорные программы – виртуальные аналоги игровых автоматов, организовал и незаконно проводил через Интернет азартные игры под видом разрешенной законом биржевой деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.