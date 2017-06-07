Лучшим лесным пожарным в Рязанской области стал Владимир Земченков из Можар

Подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший лесной пожарный» среди работников филиалов областного «Пожлеса»

Конкурс прошел в рамках подготовки к федеральному этапу III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2017», организатором которого является Федеральное агентство лесного хозяйства и «Авиалесоохрана».

Конкурсанты (всего- 37 человек) прошли тестирование по теоретическим знаниям в области: лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой медицинской помощи. Всех их ждали испытания по физической подготовке с прохождением полосы препятствий.

По итогам соревнований победу одержал водитель пожарного автомобиля филиала «Пожлес» в селе Можары Владимир Викторович Земченков.

Второе место завоевал Сергей Владимирович Костин – пожарный Спасск-Рязанского филиала, третье место –Александр Викторович Сережечкин – наблюдатель пожарно-наблюдательной вышки филиала «Пожлеса» в рабочем поселке Гусь-Железный.

Победитель региональных соревнований представит Рязанскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в учебно-тренировочном комплексе «Софрино», расположенном в Московской области.

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области