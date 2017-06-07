03:04 МСК
Четверг
06 / 07 / 2017
Выпуск № 123 (5410)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
114

Лучшим лесным пожарным в Рязанской области стал Владимир Земченков из Можар

09:47 / Общество
Подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший лесной пожарный» среди работников филиалов областного «Пожлеса»
Лучшим лесным пожарным в Рязанской области стал Владимир Земченков из Можар

Конкурс прошел в рамках подготовки к федеральному этапу III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2017», организатором которого является Федеральное агентство лесного хозяйства и «Авиалесоохрана».

Конкурсанты (всего- 37 человек) прошли тестирование по теоретическим знаниям в области: лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой медицинской помощи. Всех их ждали испытания по физической подготовке с прохождением полосы препятствий.

По итогам соревнований победу одержал водитель пожарного автомобиля филиала «Пожлес» в селе Можары Владимир Викторович Земченков.

Второе место завоевал Сергей Владимирович Костин – пожарный Спасск-Рязанского филиала, третье место –Александр Викторович Сережечкин – наблюдатель пожарно-наблюдательной вышки филиала «Пожлеса» в рабочем поселке Гусь-Железный.

Победитель региональных соревнований представит Рязанскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в учебно-тренировочном комплексе «Софрино», расположенном в Московской области.

 Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Житель Рязани создал виртуальный игорный клуб

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 22 преступления и происшествия

Рязанские управленцы обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества городов-побратимов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
20:02
Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов
19:10
Новый руководитель УФПС Рязанской области Петр Качан накануне профессионального праздника провел пресс-конференцию
19:07
В текущем году в Рязанской области финансово поддержат реализацию 30 проектов местных инициатив
18:49
Сотрудники рязанских предприятий осваивают технологии бережливого производства
18:39
Перспективы развития туризма в Рязанской области обсудили на заседании регионального правительства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы