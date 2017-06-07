В Рязанской области столкнулись две иномарки

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 10.00 в Пронском районе на 68 километре дороги Рязань-Пронск-Скопин. У автомобиля «Митсубиши», за рулем которого находился 39-летний житель Липецка, повредилось колесо. Водитель не справился с управлением, и иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Рено Дастер». От удара «Рено» перевернулся на крышу, а другой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Дастер» получил травмы и был доставлен в больницу.