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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В Рязанской области столкнулись две иномарки

10:16 / Происшествия
В Рязанской области столкнулись две иномарки

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 10.00 в Пронском районе на 68 километре дороги Рязань-Пронск-Скопин. У автомобиля «Митсубиши», за рулем которого находился 39-летний житель Липецка, повредилось колесо. Водитель не справился с управлением, и иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Рено Дастер». От удара «Рено» перевернулся на крышу, а другой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Дастер» получил травмы и был доставлен в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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