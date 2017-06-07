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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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270 квадратных метров зарослей дикой конопли уничтожили в Рязанской области

11:04 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Шиловского района сотрудники полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли.

Стражи правопорядка уничтожили растения на площади 270 квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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