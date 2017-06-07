270 квадратных метров зарослей дикой конопли уничтожили в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Шиловского района сотрудники полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли.
Стражи правопорядка уничтожили растения на площади 270 квадратных метров.
Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Шиловского района сотрудники полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли.
Стражи правопорядка уничтожили растения на площади 270 квадратных метров.
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