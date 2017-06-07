Ревнивец из Рязанской области украл чужой мотоцикл

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 26-летний житель Старожиловского района. Он сообщил, что с улицы перед его домом в селе Большие Поляны пропал его мотоцикл ИЖ «Планета-5».

Полицейские опросили пострадавшего и местных жителей. Выяснилось, что мужчина живет в селе в доме матери своей подруги. До этого девушка проживала с мужем в соседнем селе, но некоторое время назад ушла от супруга и готовится к разводу.

Местные жители рассказали полицейским, что накануне предполагаемой кражи в селе видели бывшего мужа подруги пострадавшего. Сотрудники полиции предположили, что молодой человек мог из-за ревности или обиды на соперника угнать мотоцикл. Мужчину нашли на рабочем месте на территории сельхозпредприятия, там же был припаркован угнанный мотоцикл.

Задержанный подтвердил версию полицейских – угнать мотоцикл он решил из-за обиды на бывшую супругу. Мотоцикл изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.