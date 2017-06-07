Пожар в деревне Каменный хутор Михайловского района произошел сегодня ночью. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 01.18. Горел каменный сарай, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел сарай
11:42 05.07.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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