В Рязанской области сгорел сарай

Пожар в деревне Каменный хутор Михайловского района произошел сегодня ночью. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 01.18. Горел каменный сарай, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.