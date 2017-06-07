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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В ДТП в Рязанской области пострадал несовершеннолетний мотоциклист

11:55 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 08.20 в Спасском районе на автодороге Перкино – Красный Маяк 14-летний водитель мотоцикла «Урал» с боковым прицепом не справился с управлением. В результате мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Протон».

В результате ДТП подросток получил травму коленного сустава, множественные ссадины и был госпитализирован в больницу.

Как выяснили полицейские, у подростка не было прав на управление мотоциклом, а транспортное средство было без регистрационных номерных знаков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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