В ДТП в Рязанской области пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 08.20 в Спасском районе на автодороге Перкино – Красный Маяк 14-летний водитель мотоцикла «Урал» с боковым прицепом не справился с управлением. В результате мотоцикл выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Протон».

В результате ДТП подросток получил травму коленного сустава, множественные ссадины и был госпитализирован в больницу.

Как выяснили полицейские, у подростка не было прав на управление мотоциклом, а транспортное средство было без регистрационных номерных знаков.