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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Рязанские парки начнут обрабатывать от клещей

12:09 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 7 июля специалисты в Центральном парке культуры и отдыха Рязани проведут акарицидную обработку зеленых насаждений дял профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Граждан просят в течение этого дня воздержаться от прогулок по территории парка.

Работы начнутся в 6 часов утра и продлятся около четырех часов. Профилактической обработке подлежат центральные аллеи со стороны улиц Пушкина, Братиславской и Семашко, территория веревочного городка, детских и спортивных площадок в районе «зеленого театра», теннисных кортов, аттракционов. Общая площадь составит более 4,5 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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