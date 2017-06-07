Рязанские парки начнут обрабатывать от клещей

Как сообщает сайт администрации областного центра, 7 июля специалисты в Центральном парке культуры и отдыха Рязани проведут акарицидную обработку зеленых насаждений дял профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Граждан просят в течение этого дня воздержаться от прогулок по территории парка.

Работы начнутся в 6 часов утра и продлятся около четырех часов. Профилактической обработке подлежат центральные аллеи со стороны улиц Пушкина, Братиславской и Семашко, территория веревочного городка, детских и спортивных площадок в районе «зеленого театра», теннисных кортов, аттракционов. Общая площадь составит более 4,5 га.