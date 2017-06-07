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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

12:24 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в регионе в огне были уничтожены и повреждены 9 строений и 4 единицы техники.

Пожарно-спасательные формирования два раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие: 26 июня спасатели центральной спасательной станции на воде в Рязани из пруда подняли тело мужчины.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2453 выезда на тушение загораний сухой травы общей площадью 5328,9 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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