За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в регионе в огне были уничтожены и повреждены 9 строений и 4 единицы техники.

Пожарно-спасательные формирования два раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие: 26 июня спасатели центральной спасательной станции на воде в Рязани из пруда подняли тело мужчины.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2453 выезда на тушение загораний сухой травы общей площадью 5328,9 га.