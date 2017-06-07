03:05 МСК
Четверг
06 / 07 / 2017
Выпуск № 123 (5410)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
128

Жители Шацкого района Рязанской области внесли свой вклад в охрану окружающей среды

12:32 / Экология
Жители Шацкого района Рязанской области внесли свой вклад в охрану окружающей среды

Сотрудники Шацкого историко-культурного центра и активисты волонтёрского молодёжного движения «Молодость села» разработали проект «Новая жизнь старых вещей», который призван научить шатчан из предметов быта, вышедших из употребления, создавать элементы декора и благоустройства, в том числе для оформления дворов и придомовых участков. Презентация проекта прошла в Чернослободском сельском доме культуры.

По словам руководителя историко-культурного центра Юлии Уртиковой, проект позволит уменьшить количество бытовых отходов, поможет в борьбе с несанкционированными свалками, улучшит экологическую обстановку в муниципалитете. О необходимости такой работы неоднократно говорил глава региона Николай Любимов, так как экологическая безопасность напрямую связана с уровнем социального комфорта граждан. Кроме того, проект, по мнению шатчан, делает более разнообразным досуг семьи, объединяет, дает новые навыки.

Пришедшие на презентацию проекта стали участниками многочисленных мастер-классов, один из которых провела модельер Юлия Сложеникина. Она показала, как можно сделать костюм из материалов, которые обычно выбрасывают. Училась давать новую жизнь старым вещам на мастер-классе и руководитель районной больницы Марина Колчева, она выразила уверенность в том, что проект важен не только для Шацкого района, но и для всего региона, он показывает пример того, как творчески можно подойти к решению проблемы.

В дальнейшем проект «Новая жизнь старых вещей» будет реализован на территории других поселений Шацкого района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии

Активисты рязанского экоотряда провели субботник на территории Орехового озера

В Касимовском районе Рязанской области стартовал проект «Чистый взгляд на чистую воду»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
20:02
Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов
19:10
Новый руководитель УФПС Рязанской области Петр Качан накануне профессионального праздника провел пресс-конференцию
19:07
В текущем году в Рязанской области финансово поддержат реализацию 30 проектов местных инициатив
18:49
Сотрудники рязанских предприятий осваивают технологии бережливого производства
18:39
Перспективы развития туризма в Рязанской области обсудили на заседании регионального правительства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы