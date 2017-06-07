Жители Шацкого района Рязанской области внесли свой вклад в охрану окружающей среды

Сотрудники Шацкого историко-культурного центра и активисты волонтёрского молодёжного движения «Молодость села» разработали проект «Новая жизнь старых вещей», который призван научить шатчан из предметов быта, вышедших из употребления, создавать элементы декора и благоустройства, в том числе для оформления дворов и придомовых участков. Презентация проекта прошла в Чернослободском сельском доме культуры.

По словам руководителя историко-культурного центра Юлии Уртиковой, проект позволит уменьшить количество бытовых отходов, поможет в борьбе с несанкционированными свалками, улучшит экологическую обстановку в муниципалитете. О необходимости такой работы неоднократно говорил глава региона Николай Любимов, так как экологическая безопасность напрямую связана с уровнем социального комфорта граждан. Кроме того, проект, по мнению шатчан, делает более разнообразным досуг семьи, объединяет, дает новые навыки.

Пришедшие на презентацию проекта стали участниками многочисленных мастер-классов, один из которых провела модельер Юлия Сложеникина. Она показала, как можно сделать костюм из материалов, которые обычно выбрасывают. Училась давать новую жизнь старым вещам на мастер-классе и руководитель районной больницы Марина Колчева, она выразила уверенность в том, что проект важен не только для Шацкого района, но и для всего региона, он показывает пример того, как творчески можно подойти к решению проблемы.

В дальнейшем проект «Новая жизнь старых вещей» будет реализован на территории других поселений Шацкого района.