Калужане изучают в Рязанской области программу «Забота»

В Рязанской торгово-промышленной палате прошло совещание, посвященное программе «Забота». В работе приняла участие делегация из Калужской области во главе с заместителем министра конкурентной политики – начальником управления потребительского рынка и лицензирования Львом Марченковым, приехавшая в наш регион изучить опыт реализации этой программы.

Напомним, недавно президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева встречалась с калужским губернатором Анатолием Артамоновым, который отметил, что опыт Рязанской области будет изучен, и самое интересное будет применено в Калужской области.

На сегодняшнем совещании министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина сообщила, что социальная программа «Забота», стартовавшая в регионе в 2012 году, позволила не только оказывать реальную помощь людям с невысоким достатком, но и поддержать местных производителей продуктов питания, региональные торговые сети и магазины, представителей сферы услуг. Сейчас выдано более 240 тысяч карточек «Заботы» гражданам 18 льготных категорий. Участниками программы являются, в частности, более 200 магазинов, 19 представителей перерабатывающей промышленности, а также сети химчисток, многие парикмахерские и даже областной драмтеатр.

Как подчеркнул, беседуя с журналистами, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков, в нынешних рыночных условиях программа «Забота» позволила рязанцам найти реальные рычаги для того, чтобы одновременно поддержать и социально незащищенные слои населения, а также малый и средний бизнес. Этот опыт будет применен и в Калужской области.