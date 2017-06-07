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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Утренний экспресс из Москвы до Рязани начнет останавливаться в Коломне

12:38 / Актуально

С 8 июля 2017 года утренний пригородный экспресс №7084, выполняющий по субботам рейс Москва – Рязань-2, начнет дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте Коломна. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В рейс экспресс №7084 будет отправляться по привычному расписанию с Казанского вокзала Москвы в 9.10, на остановочном пункте Коломна станет делать двухминутную остановку в 11.06 и прибывать в конечный пункт на станцию Рязань-2 по расписанию – в 12.30.

Дополнительная остановка призвана повысить транспортную мобильность пассажиров, прежде всего дачников и жителей соседних населенных пунктов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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