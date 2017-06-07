В Рязанской области вновь ждут грозу

Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-2 часа, на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы с порывами ветра 12-17 м/с. Явления сохранятся до конца суток 5 июля.