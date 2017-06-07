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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В Рязанской области вновь ждут грозу

12:43 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-2 часа, на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы с порывами ветра 12-17 м/с. Явления сохранятся до конца суток 5 июля.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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