Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-2 часа, на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы с порывами ветра 12-17 м/с. Явления сохранятся до конца суток 5 июля.
В Рязанской области вновь ждут грозу
12:43 05.07.2017 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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