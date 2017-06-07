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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Сегодня в Рязанском Союзе строителей состоялся семинар по применению бетона

15:31 / Экономика
Автор фото: Валентина Севостьянова | Сегодня в Рязанском Союзе строителей состоялся семинар по применению бетона
Фото: Валентина Севостьянова.

Его участниками стали представители строительных организаций, предприятий промышленности стройиндустрии области. Гостями строительного сообщества стали генеральный директор Московского научно-исследовательского института бетона и железобетона (НИИЖБ), профессор Андрей Звездов, его заместитель Михаил Манькевич, доктор материаловедения, лауреат премии Правительства РФ, действительный член РИА и МИА Вячеслав Фаликман.

Как известно, НИИЖБ – крупнейший в России институт, который решает весь комплекс задач по расчету, конструкции, технологии изготовления и производства сборного и монолитного железобетона. О системе технологического регулирования в применении бетона, а также о работе с международными организациями шел разговор на состоявшемся семинаре. Его участники задавали гостям проблемные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Гостей семинара поблагодарил председатель Союза строителей области Лема Шаипов. Он выразил надежду, что состоявшийся разговор будет полезен для строительного сообщества в целом и отдельных специалистов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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