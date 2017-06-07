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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Жители поселка Тума Клепиковского района Рязанской области организовали турнир по баскетболу

15:48 / Спорт
Жители поселка Тума Клепиковского района Рязанской области организовали турнир по баскетболу

В поселке Тума Клепиковского района стартовал турнир по стритболу «БАСКЕТМАНИЯ 2017», организованный по инициативе активистов общественного самоуправления ТОС «Победа». В турнире, который пройдет в шесть этапов, принимают участие пять команд – за кубок поборются школьники и студенты поселка.

По словам одного из инициаторов состязаний председателя ТОС «Победа» Евгения Овчинникова, проект «Летний кубок Тумы - БАСКЕТМАНИЯ» появился как одно из решений задачи, поставленной главой региона Николаем Любимовым.

– Глава региона Николай Любимов не раз говорил о необходимости создавать условия для того, чтобы как можно больше людей могли заниматься физкультурой и спортом. Особенно важно прививать привычки здорового образа жизни нашим детям, молодежи. Вместе с тем, во время встреч с активистами территориального общественного самоуправления Николай Викторович подчеркивал, что необходимо укреплять взаимодействие ТОС и власти, вместе создавать благоприятные условий для населения. Именно поэтому мы, актив ТОС «Победа», выступили с инициативой провести открытый баскетбольный турнир, в котором сможет принять участие каждый желающий.

Первый тур «БАСКЕТМАНИИ» состоялся 1 июля. По его итогам первое место заняла команда АКСИОМА, второе - Old Staff, третье - у команды Smail. Следующая игра состоится 8 июля. Турнир продлится в течение всего лета. Награждение победителей состоится в День посёлка 5 августа, когда пройдет завершающий этап.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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