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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В Рязани задержали подозреваемых в распространении наркотиков

16:00 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники уголовного розыска получили информацию, что 23-летний житель Пронского района может быть причастен к распространению синтетических наркотиков через тайники-«закладки».

В ходе проверки было установлено, что мужчина уехал в Рязань. Здесь он поселился и организовал сеть по распространению «синтетики». К «работе» он привлек двух своих приятелей.

Двух начинающих закладчиков задержали в тот момент, когда они выходили «на маршрут». При личном досмотре у них обнаружили несколько самодельных контейнеров с 15 граммами синтетических наркотиков. Также задержали их 23-летнего сообщника. В квартире, которую он арендовал в Рязани, сотрудники полиции обнаружили сверток с наркотическим веществом весом более грамма. В арендованном злоумышленником гараже полицейские нашли более 22 граммов уже расфасованных для сбыта синтетических наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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