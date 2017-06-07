В Рязанской области с начала года около 120 женщин, находящихся в декретном отпуске, получили новую профессию

Благодаря курсам, организованным службой занятости населения региона, у женщин, находящихся в декретном отпуске, есть возможность получить новую специальность. За короткий срок, который не превышает 5 месяцев, молодые мамы могут пройти обучение по специальностям: бухгалтер, агент по недвижимости, web-программист, повар, швея, парикмахер, мастер маникюра и т.д. Обучение абсолютно бесплатное. Молодые мамы также могут повысить уже имеющуюся квалификацию. Это позволяет женщинам восстановить потерянные профессиональные навыки и избежать многих трудностей при возвращении на работу.

Всего с начала этого года курсы прошли около 120 женщин.

Для того, чтобы записаться на бесплатные курсы, необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства или по телефону: 92-20-98.