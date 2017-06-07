Выпускники кафедры «Химическая технология органических веществ» Рязанского радиоуниверситета получили дипломы

Дипломы о высшем образовании в торжественной обстановке вручили выпускникам третьей группы студентов базовой кафедры «Химическая технология органических веществ». Долгожданные документы об окончании вуза получил 21 бакалавр-химик, у 9 из них – красные дипломы. Более половины выпускников уже трудоустроенных, рабочие места предоставлены на заводе. Обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» – вторая ступень корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», которую реализует Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Корпоративная система непрерывного образования поможет пополнить предприятия «Роснефти» молодыми перспективными специалистами.

В Рязани кафедра по подготовке кадров для нефтехимической отрасли открылась по инициативе РНПК в 2011 году. С открытием кафедры молодежь Рязанской области получила возможность пройти профессиональное обучение, которое включает в себя как теорию, так и практику, и стать настоящим профессионалом в нефтехимической отрасли. В 2015 году РНПК принимала на работу первых выпускников-бакалавров. С тех пор ежегодно кафедра выпускает более 20 человек, многие из которых получают работу на заводе.

РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры. Специалисты завода (сотрудники производственных отделов, главные специалисты, заместители начальников и начальники технологических установок) организовали группу преподавателей, которые читают специальные дисциплины, принимают студентов на производственную практику, разрабатывают темы выпускных работ по действующему оборудованию завода, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии. В этом году государственная экзаменационная комиссия работала под председательством одного из руководителей завода. Из 7 членов комиссии 4 – представители РНПК.

В настоящее время на кафедре «Химическая технология органических веществ» обучается 156 студентов, занятия проходят по трем формам: очной, вечерней и заочной. В этом году на кафедре 18 бюджетных мест. По итогам занятий лучшим студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии. Будущие нефтехимики занимаются на новейшем оборудовании. Три лаборатории кафедры предприятие оснастило современными приборами и оргтехникой. В новом учебном году кафедра начнет подготовку по очной и заочной формам обучения специалистов высшей квалификации – магистров.

РНПК, помимо Рязанского радиоуниверситета, сотрудничает еще с 15 вузами страны и четырьмя средне профессиональными учреждениями региона. В рамках системы «школа-вуз-предприятие» предприятие работает со школьниками города, организуя для них профориентационные экскурсии по заводу. В сентябре прошлого года на базе школы №43 в Рязани начал действовать первый «Роснефть-класс» для учащихся 10 и 11 классов.