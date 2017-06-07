Рязанцы помогли подопечным дома-интерната для престарелых

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения региона, Шиловский дом-интернат для престарелых получил гигиенические товары для ухода за взрослыми. Продукция была собрана в результатах благотворительной акции «Ваша любовь в вашей заботе!». Ее организовал благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» совместно с сетью гипермаркетов «Лента» и производителем товаров для гигиены SCA.

В рамках акции жители Рязани, приобретая гигиенические товары для ухода за взрослыми в гипермаркетах «Лента», оказали поддержку одиноким пожилым людям, ветеранам и инвалидам, проживающим в домах-интернатах для пожилых и инвалидов.