В День семьи, любви и верности в Рязани транспорт будет ходить по другому маршруту

Как сообщает сайт администрации областного центра, в субботу, 8 июля в Рязани в связи с празднованием Всероссийского дня семьи, любви и верности, с 9.00 до 20.00 по Соборной площади движение транспорта будет организовано по временной схеме.

В частности, троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина. Автобусы маршрута №41М2 на участке между остановкой общественного транспорта «Детский мир (ул. Соборная)» и «Площадь Свободы» – по улице Ленина и улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

В этот день с 9.30 до 20.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Петрова от Соборной площади до поворота на поселок Остров, от Соборной площади до улицы Рабочих, Соборной площади до пересечения с улицей Новослободской, улицы Соборной до пересечения с улицами Ленина и Семинарской. Движение на Соборной площади будет перекрыто с 9.30 до 21.00.

С 9.30 до 20.00 8 июля будет запрещена стоянка и остановка транспорта на площади Соборной, улице Соборной от пересечения улиц Ленина и Семинарской до Соборной площади, на улице Солнечной от пересечения улиц Каширина и Некрасова до улицы Петрова, на улице Кремлевский вал от пересечения улицы Речников до Соборной площади, на Соборной площади до пересечения с улицей Новослободской.