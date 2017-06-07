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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В День семьи, любви и верности в Рязани транспорт будет ходить по другому маршруту

17:02 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в субботу, 8 июля в Рязани в связи с празднованием Всероссийского дня семьи, любви и верности, с 9.00 до 20.00 по Соборной площади движение транспорта будет организовано по временной схеме.

В частности, троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина. Автобусы маршрута №41М2 на участке между остановкой общественного транспорта «Детский мир (ул. Соборная)» и «Площадь Свободы» – по улице Ленина и улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

В этот день с 9.30 до 20.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Петрова от Соборной площади до поворота на поселок Остров, от Соборной площади до улицы Рабочих, Соборной площади до пересечения с улицей Новослободской, улицы Соборной до пересечения с улицами Ленина и Семинарской. Движение на Соборной площади будет перекрыто с 9.30 до 21.00.

С 9.30 до 20.00 8 июля будет запрещена стоянка и остановка транспорта на площади Соборной, улице Соборной от пересечения улиц Ленина и Семинарской до Соборной площади, на улице Солнечной от пересечения улиц Каширина и Некрасова до улицы Петрова, на улице Кремлевский вал от пересечения улицы Речников до Соборной площади, на Соборной площади до пересечения с улицей Новослободской.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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