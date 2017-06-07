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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Рязанский медуниверситет сегодня выпустил более трех сотен врачей

17:23 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Рязанский медуниверситет сегодня выпустил более трех сотен врачей
Фото: Александр Королев.

Состоялся выпуск на самом крупном факультете Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова – лечебном. Дипломы врачей получили 333 человека. 55 из них – это так называемые «целевики» для рязанского здравоохранения, то есть те, кто уже гарантированно придет работать в конкретные больницы и поликлиники области.

Поздравить новоиспеченных врачей на торжественный выпускной пришел врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Выступая со сцены, он напомнил о высокой востребованности врачебных кадров в регионе, выразил надежду, что нынешние выпускники найдут себе применение не только в крупных больницах, но и в сельском здравоохранении.

Первыми документы о высшем образовании получили 16 лучших студентов лечебного факультета. Красные дипломы им вручил ректор медуниверситета Роман Калинин. Затем были отмечены выпускники, которые за время учебы преуспели в науке, общественных делах, творчестве и спорте. Далее состоялось массовое вручение дипломов, после которого выпускники лечфака произнесли клятву врача. В завершение торжества они выпустили в небо разноцветные воздушные шары.

Стоит отметить, что нынешние выпускники лечфака в отличие от своих предшественников смогут сразу после окончания вуза работать в первичном звене здравоохранения терапевтами или врачами общей практики. Такое нововведение в системе высшего медицинского образования (имеется в виду отмена интернатуры) появилось с 2017 года. Это связано с необходимостью усиления первичного звена в медучреждениях. При этом возможность перерасти в узкого специалиста (хирурга, офтальмолога, невропатолога, гинеколога и т.д.) у начинающих медиков остается. Но для этого, как и прежде, нужно будет отучиться в ординатуре.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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