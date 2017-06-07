В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами завтра с 9.00 до 12.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Полетаева, дома с 9 по 18.
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами завтра с 9.00 до 12.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Полетаева, дома с 9 по 18.
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