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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

17:30 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами завтра с 9.00 до 12.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Полетаева, дома с 9 по 18.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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