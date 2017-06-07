Рязанцы могут принять участие в конкурсе, приуроченном к 100-летию создания органов безопасности

Как сообщает сайт правительства области, до 1 октября этого года продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности отечественных спецслужб.

Конкурс приурочен к 100-летию создания органов безопасности и проводится по следующим номинациям:

«Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);

«Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);

«Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);

«Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);

«Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино);

«Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

На Конкурс принимаются работы, созданные в 2015-2017 годах. Заявки на участие в нем могут быть поданы как авторами, так и издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России.